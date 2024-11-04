كارلو أنشيلوتي ينتقد معايير الفيفا في اختيار الفائزين بالجوائز

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد معايير اختيار الفائزين بجوائز الفيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الموافق 3 نوفمبر قبل مواجهة الميلان في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا.



يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

كان فريق ريال مدريد قد خاض ثلاث مواجهات في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، انتصر في مباراتين على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند وخسر امام ليل.

كارلو أنشيلوتي ينتقد الفيفا علنا

قال كارلو أنشيلوتي: "أهنئ كل من فاز بجائزة الكرة الذهبية، جائزتي كانت في لندن [فوز بدوري الأبطال].

اضاف كارلو أنشيلوتي: "هذا الأسبوع كان صعبًا، ولكن ليس بسبب ما حدث خلال حفل الكرة الذهبية، تهانينا لمن فاز بها".

الكرة الذهبية؟

تابع كلامه أنشيلوتي: " لقد فزنا بالكرة الذهبية عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو.

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اتم حديثه كارلو أنشيلوتي: " إنه بخير، لقد تدرب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".

كان تم الإعلان عن ان رودري نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي هو الفائز بالكرة الذهبية، رغم تسربيات رسمية بفوز فينيسوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد، مما جعل النادي ينسحب من حضور الحفلة،

