"طاقتكم وشغفكم يعني لنا الكثير".. كولر يوجه رسالة حب للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه كلمات مؤثرة لجماهير الأحمر بسبب دعمهم ومساندتهم للفريق أثناء المباريات.

وقام كولر بنشر هذه الكلمات عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا:" شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر طاقتكم وشغفكم يعني لنا الكثير ونتمنى لكم جميعًا يوم أحد رائع".

وقد حقق المارد الأحمر فوزا كبيرا أمس السبت الموافق 2 نوفمبر، على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بنتيجة 5\2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

