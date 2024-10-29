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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007.

بعد تألقه في مباراة الأهلي.. مران الزمالك يشهد تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007



يأتي تصعيد محمد إيهاب في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.



وكان محمد إيهاب تألق في مباراة الزمالك والأهلي مواليد ٢٠٠٧ وتصدى لركلتي ترجيح في فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ركلات الترجيح، والتي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

