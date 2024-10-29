رئيس الوزراء: مصر عازمة على المضى قدما فى مسيرة التنمية الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات في المنطقة.

أضاف رئيس الوزراء في كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، نقلتها "إكسترا نيوز" أن مصر تولي أهمية خاصة للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية، وتسعى الدولة لتكون مركزا إقليميا للطاقة.

وتابع رئيس الوزراء: "الحكومة المصرية اعتمدت برنامجا جديدا للصادرات، وقامت مصر بناء أكثر من 20 مدينة جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وتهتم بتطوير الطرق والبنية التحتية".