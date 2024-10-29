موسكو تعلن تحقيق تقدم جديد فـي دونيتسك الأوكرانية

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلنت روسيا أن جيشها سيطر على قرية إسماعيليفكا الواقعة على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث يُحقق تقدُّمًا مُطَّردًا منذ أشهر وبات على أبواب مدينة كوراخوفي الصناعية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش «حررت إسماعيليفكا».

تقع هذه القرية، ذات الكثافة السكانية المنخفضة حتى قبل النزاع، على بُعد حوالي ثمانية كيلومترات شمال مدينة كوراخوفي. ويبدو أن مدينة كوراخوفي الصناعية تتجه إلى الوقوع تحت سيطرة قوات موسكو التي ضيقت الخناق عليها في الأسابيع الأخيرة، مما أجبر العديد من سكانها على الفرار.

وعلى بُعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من إسماعيليفكا، تقع سيليدوفي، وهي مدينة أخرى يبدو أن الجنود الروس على وشك السيطرة عليها. ووفقًا لمراقبين، فقد دخل الجنود الروس إلى هذه المدينة بالفعل.

وفي أقصى الشمال، تقع مدينة بوكروفسك الكبيرة، وهي مركز لوجستي رئيسي للقوات الأوكرانية، وقد باتت مهددة أيضًا. فالمدينة التي كانت لا تزال تعدُّ آمنة نسبيًّا قبل بضعة أشهر، تشهد الآن اقتراب الجنود الروس منها وازديادًا في كثافة الضربات.