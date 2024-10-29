انطلاق منافسات البطولة الشهرية الثانية للتنس

انطلقت منافسات البطولة الشهرية الثانية للتنس للموسم الحالي، بمشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية والتي ينظمها الاتحاد العماني للتنس على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وجاءت نتائج البطولة تحت ٨ سنوات بتأهل إلى النصف النهائي كل من اللاعب عمر الشيباني وحاتم الرحبي وفياض الهلالي ومهند النجار وفي منافسات تحت ١٠ سنوات تأهل الى الربع النهائي كل من الهندي فيهان وارفين واللاعب كافيبنراج وراين.

وجاءت نتائج تحت ١٢ سنة بنات بتأهل اللاعبتين ريمة الهاشمي وتاليا البوسعيدية إلى الدور الثاني واللاعبة الهندية ديوري وساديلاكوفا وفي فئة تحت ١٤ سنة أولاد تأهل اللاعبون عزان البوسعيدي وعبد الرحمن الرحبي إلى الدور نصف النهائي واللاعب الانجليزي برودي واللاعب الهندي منتون، اما في فئة تحت ١٤ سنة بنات فقد تأهلت اللاعبتان آرين الأزكوي وتاليا البوسعيدية إلى النصف النهائي وفي منافسات تحت ١٨ سنة، وهي الابرز فقد تأهل لاعبو المنتخب الى النصف النهائي كل من عبدالرحمن الرحبي وعزان البوسعيدي واللاعب الأميركي احمد ايهاب والهندي شارون واللاعبة عائشة البوسعيدية.