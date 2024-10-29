إسبانيا تلغى شراء وبيع الأسلحة والذخيرة من إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية مما يوسع تعهد إسبانيا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل ليشمل المشتريات أيضا.



وذكرت الإذاعة العبربية، أن قوة شرطة الحرس المدني وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة غارديان إسرائيل.



وقالت إسبانيا إنها ستوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل الحرب على غزة.

وقد دعت إسبانيا مجددا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف، وذلك فى أعقاب الهجمات الأخيرة التى شنتها إسرائيل على منشآت عسكرية فى إيران، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.