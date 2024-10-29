خطفت النجمة يسرا الأنظار في حفل الموسيقار هشام نزيه الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة. اختارت يسرا بالتعاون مع منسقتا الأزياء ميساء وسحر عزب، بدلة من تصميم العلامة التجارية كارل ليجرفيلد، من خامة السيكوين اللامعة باللون الأسود، ونسقته مع بنطلون من نفس اللون والخامة والدار. واستغنت يسرا عن القميص مرتدية ياقة فقط مزودة برابطة عنق. يذكر أن الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024. وشاركت يسرا مؤخرا في مسرحية "ملك والشاطر" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي، وتعد المسرحية عودة ليسرا إلى المسرح بعد سنوات طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا تتألق ببدلة لامعة دون قميص في مهرجان الجونة خطفت النجمة يسرا الأنظار في حفل الموسيقار هشام نزيه الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الساب إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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