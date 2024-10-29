شمس البارودي تودع زوجها حسن يوسف لمثواه الأخير شيعت جنازة النجم الراحل حسن يوسف بعد عصر الثلاثاء من مسجد الشرطة وسط حضور عدد من النجوم.ظهرت النجمة المعتزلة إقرأ المزيد

شيعت جنازة النجم الراحل حسن يوسف بعد عصر الثلاثاء من مسجد الشرطة، وسط حضور عدد من النجوم.

ظهرت النجمة المعتزلة شمس البارودي في أوائل الصفوف بالطبع لتوديع زوجها الراحل حسن يوسف، وحضر كل من شهيرة وميرفت أمين وسامح الصريطي ومقدم البرامج محمد الغيطي ونسرين أمين.

توفي النجم حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 29 أكتوبر، وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.

وأعلن محمد يوسف، شقيق النجم الراحل، خبر الوفاة كاتبا عبر حسابه بموقع Facebook: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء".

حسن يوسف من مواليد 14 إبريل 1934، وقدم عددا من الأعمال المميزة واشتهر بلقب "الولد الشقي"، وقدم ثنائي مع الراحلة سعاد حسني.

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم "الجبان والحب"، كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.

تزوج الفنان حسن يوسف في بداية حياته الأسرية من الفنانة لبلبة في عام 1964 وأستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972 ، وبعدها في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي ومازال حتي الان زواجهما مستمر.