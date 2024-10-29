وفاة الفنان المصري حسن يوسف.. عن عمر ناهز 90 عاماً

توفي صباح اليوم الثلاثاء الفنان المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاماً.

وأعلن محمد يوسف الشقيق الأصغر للفنان، عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد الجنازة والعزاء.

وكتب يوسف منشورا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"

لتعلن بعدها بدقائق زوجة الراحل الفنانة شمس البارودي عن VPDGI بكلمات مختصرة، دون أن توضح أيضا أسباب الوفاة.

يذكر أن الفنان ولد في 14 أبريل 1934، وتزوج في بداية حياته من الفنانة لبلبة في عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات ثم انفصلا عام 1972.

ليتزوج بعدها من شمس البارودي في نفس العام، واستمر زواجهما حتى وفاته.

وقدم الراحل عددا كبيرا من أفلام السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات مثل أفلام "أنا حرة" و"في بيتنا رجل" و"الخطايا" و"الباب المفتوح"و"شاطئ المرح" و"السيرك" و"أم العروسة".

كما شارك الفنانة سعاد حسني بطولة عدد منها، وشكلا ثنائيا ناجحا مثل أفلام "الثلاثة يحبونها"، "الزواج على الطريقة الحديثة" و"للرجال فقط".

كذلك اتجه للإخراج في سبعينيات القرن الماضي، حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها، وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

ومن بين تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم "الجبان والحب"، كما قدم عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية منها "برديس" و"زينب والعرش" و"زهرة وأزواجها الخمسة"، ولكن يظل دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" هو الأشهر في مسيرته التلفزيونية.

كما جسد الراحل المخضرم شخصيات دينية مرموقة في مسلسلاته أمثال "الإمام المراغي" و"الإمام النسائي"، أما دوره الأشهر والأكبر فكان بتجسيد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة"، وفي يناير 2024 أكد حسن يوسف اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.