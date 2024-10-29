وزير التعليم يقرر إطلاق منصة تعليمية ضخمة خلال الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن مصر ستكون بها منصة تعليمية ضخمة وسيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، سوف تغني الطالب عن أي شيء، وسيجد من خلالها كل ما يحتاجه على مستوى المناهج والتقييم والتحصيل والمراجعات.

أوضح أنه من خلال المنصة التعليمية سيتاح للطالب والمعلم الاطلاع وتقديم المحتوى بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونخطط لأن يتم تقديم الواجبات للطلاب بنفس التقنية، ولكن بشكل تدريجي بين الإدارات التعليمية.

ولفت إلى أن معلمي مصر من أفضل المعلمين في العالم، وهناك إجراءات لتوفير الرعاية الكاملة لهم، وهم القادرون على نقل مستقبل مصر لمكانة أفضل تماما.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نعمل خلال المرحلة المقبلة علي تدرس منهج بنظام تعليم مدمج بنظام البرمج ، مؤكدا أنه سيتم تدريس مادة البرمجة على طلاب الصف الاول الثانوي العام من العام المقبل، جزء منها فى التعليم المدمج وجزء أونلاين، بحيث اي طالب سيتخرج من المدرسة الحكومية المصرية سيكون مؤهلا للبرمجة وأن هناك تنسيق في هذا الشأن لإعداد منهج البرمجة لتدريسها لطلاب الصف الأول الثانوى.

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع موظفي وقيادات وزارة التربية والتعليم ، اجتهدوا وتعبوا علي مدار 3 شهور ماضية ، قائلا ،" كل الوزارة لم تنم علي مدار ال3 شهور الماضية ، كل الناس كانت بتشتغل في كل الإدارات بلا استثناء، ولا أحد كان يترك مكتبه بالوزارة قبل الساعة 10 مساء يوميا " .

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.