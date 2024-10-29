العالم اليوم - "الإجراء الأخير".. بوتين يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية

انتم الان تتابعون خبر "الإجراء الأخير".. بوتين يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير لضمان أمن بلاده.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إن استخدام الأسلحة النووية هو "إجراء أخير لضمان أمن البلاد لكن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد، لكنها ستحافظ على قوتها النووية عند مستوى (الكفاية الضرورية)".

وشدد الرئيس على أن روسيا "ستقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة".

وكان بوتين قد قال، الحد، إن موسكو ستجد طرقا مختلفة للرد حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.

وأضاف بوتين، لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين في تصريحات في مقطع فيديو نشر على حساب زاروبين على تطبيق تلغرام للتراسل الفوري، أن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود".