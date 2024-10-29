الداخلية: نحترم كافة المواطنين والعبارة المتداولة بشأن سفر السيدات مجتزأة من مضمونها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - أكد مصدر أمنى أن العبارة التى تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج مجتزأة عن مضمونها، وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التى تُكن كامل الإحترام لكافة المواطنين.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصرى.