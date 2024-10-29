وصول مي فاروق للكويت استعدادًا لحلفها في مهرجان شتا الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفلين غنائيين على المسرح الوطني في دار الأوبرا الكويتية في مركز شيخ جابر الأحمد الثقافي.

ونشرت مي فاروق مقطع فيديو أثناء وصولها الكويت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت عليه معلقة: "سعيدة جدًا بوصولي إلى الكويت الحبيبة استعدادًا لحفلتين مميزتين يومي الخميس والجمعة.. متشوقة أشارككم أجمل لحظات الطرب والأغاني اللي بنحبها معًا.. نشوفكم قريبًا".

كما أعلنت مي فاروق عن نفاد تذاكر الحفل وفتح ليلة اضافية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت معلقة: "نفاذ جميع التذاكر وإستجابة لرغبتكم تم فتح ليلة إضافية".

وتابعت: "١ / نوفمبر / ٢٠٢٤ دار الأوبرا الكويتية - مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي نلقاكم قريبًا في مهرجان شتا الكويت".

تصريحات عبد العزيز الزيدي

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة ليلة عمر المنتجة للحفل، قائلا: إن أحد أهم أهداف شركة ليلة عمر هو تنشيط السياحة الترفيهية بالكويت، واستكمالا لأعمالنا السابقة يسعدنا أن نتعاون مع النجمة مي فاروق التي حجزت لنفسها مكانة بارزة بين المطربين العرب والتي ستأتي إلى الكويت حاملة معها بعض من أرواح نجوم ونجمات غناء الزمن الجميل مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة احمد، وغيرهم، لتطرب الآذان بأغنيات وألحان يحبها الكثيرون ممن يؤمنون بأهمية الموسيقى العربية الكلاسيكية، بالإضافة لعدد من اغنياتها الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا، وكل ذلك في احتفالية فنية ضخمة تقام في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي من خلال حفلين موسيقيين لكل عشاقها.

وتابع الزيدي: الحفلان بداية لسلسلة من الحفلات المُميّزة التي ستقام ضمنمهرجان "شتا الكويت" واستكمالا للحفلات الناجحة التي قدتمتها الشركة من قبل من خلال المواسم السابقة من مهرجان "ليلة عمر" والذي شارك فية كبار نجوم الخليج والعالم العربي منهم أصالة وأنغام وشيرين عبدالوهاب والموسيقار عمر خيرت وحسين الجسمي وأحلام وبهاء سلطان وتامر عاشور وآدم ورحمة رياض والعديد من النجوم مشيرا بأن شركة "ليلة عمر" وفرت أحدث التقنيات على مستوى الصوت والاضاءة لخروج حفلات المهرجان بأفضل شكل يرضي جمهور الكويت بشكل عام وجمهور مركز جابر بشكل خاص، هذا الجمهور الراقي المتذوق لسماع الأغاني الطربية الكلاسيكية.

الجدير بالذكر أن كل حفل من حفلين المطربة مي فاروق مقسم إلى جزأين، وستقدم مي مجموعة من أجمل أعمال الطرب التي أشاد بها عمالقة الفن العربي مثل "اهواك" و"سيرة الحب" و"يا مسافر وحدك" و"حياتي عندك "و "انت الحب" و"انت عمري" و"الف ليلة وليلة"، وغيرها من الأغاني.