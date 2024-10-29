جيهان الشماشرجي تتألق ببدلة حمراء على ريد كاربت الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي، بأحدث إطلالة من خلال “ريد كاربت الجونة السينمائي” حيث ظهرت مرتدية بدلة كلاسيك من اللون الأحمر مستخدمة مكياج جذاب.

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجى خلال تصريحات إذاعية عن تفاصيل أحدث أعمالها الجديدة.

وقالت: "المسلسل اسمه السراب، وهيكون مفاجأة لكل اللى ها يشوفوني فيه لأن دورى بعيد تمامًا عن كل اللى عملته قبل كده".



وأضافت: "الدور عبارة عن نكد في نكد وبعيدًا عن كل اللذاذة اللى قدمتها في الأدوار اللى فاتت الدور كله نكد وملىء بمشاعر مختلفة".



والجدير بالذكر آخر أعمال جيهان الشماشرجى فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي