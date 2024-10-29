بحضور الفنانة سميحة أيوب وأحمد وفيق.. بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الآن فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم سميحه أيوب، منال سلامة أحمد وفيق، أحمد سلامة، ميدو عادل، المخرج مازن الغرباوي، وغيرهم



يهدف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إلى تشجيع المواهب الشابة في مجال المسرح، وتوفير منصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم، كما يسعى المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، ونشر الوعي بأهمية المسرح في تنمية المجتمع.



معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تُقام دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان "سيدة المسرح العربي"، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والمهرجان يُقام برعاية، وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.