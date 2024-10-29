انت الأن تتابع خبر روسيا: انطلاق مناورات قوات الردع النووي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت روسيا، الأربعاء، مناورات لقوات الردع النووي الإستراتيجية، تشمل تدريبات على استخدام الأسلحة النووية من خلال الإطلاق العملي لصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال بدء انطلاق المناورات النووية :"إن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير لضمان أمن البلاد، لكن روسيا لا تنوي الإنجرار إلى سباق تسلح جديد، الثالوث النووي ما يزال ضامنا موثوقا لسيادة روسيا وأمنها، وهو ما يجعل من الممكن حل مشكلات الردع الاستراتيجي، فضلا عن الحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى في المنطقة والعالم" .