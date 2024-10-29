الرئيس الفرنسي يزور المغرب

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رياض - احمد صلاح - يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة للمغرب من من 28 إلى 30 أكتوبر، بدعوة من ملك المغرب محمد السادس.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنّ مباحثات جرت أمس في القصر الملكي بين زعيمي البلدين لوضع إطار جديد لشراكة استراتيجية استثنائية تمتدّ في المستقبل تهمّ بالأساس "تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة".

وشدّد الرئيس ماكرون والملك محمد السادس على ضرورة العمل على بناء فضاء أورومتوسطي مستقر ومزدهر من خلال معالجة عميقة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق قطار التنمية في المنطقة.

بدوره، أشاد رئيس الجمهورية الفرنسية بالدور البناء، الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط. ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.

كما أكّدا على الطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشرف العاهل المغربي والرئيس الفرنسي بقصر الضيافة على حفل توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مجالات التجارة والطاقة والنقل والتعليم والفلاحة والابتكار. وإليكم جرد كامل لهذه الاتفاقيات:

-مذكرة تفاهم تتعلق باستيراد القطارات فائقة السرعة وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع والمدير العام لشركة الستوم هنري بوبارت لافارج.

– إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزيرة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية.

– عقد بين شركة Sistra Egis والمكتب الوطني للسكك الحديدية؛

– عقد توريد مفاتيح المسار بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وVossloh Cogifer؛

– تنفيذ العرض المغربي لقطاع الهيدروجين الأخضر: توقيع اتفاقية مع TotalEnergies؛

– الشراكة الاستراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والاتصال وانتقال الطاقة،

– مذكرة تفاهم بين المغرب وشركة سافران من أجل إحداث موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات؛

– إعلان النوايا لتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية؛



– إعلان النوايا لتعزيز حماية المناطق الطبيعية؛

– إعلان النوايا في مجال الموانئ؛

– مذكرة تفاهم في مجال المياه.

– إعلان التعاون في مجال التعليم 2024-2026؛

– اتفاقية إطارية في قطاع الفلاحة والحراجة؛

– إعلان النوايا في مجال التعليم العالي والابتكار والبحث؛

– إعلان النوايا المتعلق بالتعاون الثقافي؛

– إعلان الدعم المتعلق بدعم وهيكلة النظام البيئي للصناعة الثقافية والإبداعية وألعاب الفيديو؛

– مذكرة تفاهم حول إحداث مركز تسريع الاستثمار المغربي الفرنسي؛

– مذكرة تفاهم بين المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إزالة الكربون

– اتفاقية تطوير بين مجموعة OCP وشركة Engie في مجال التحول الطاقي؛

– مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الثانية من مزرعة الرياح بتازة؛

– مذكرة تفاهم بين CMA-CGM و طنجة المتوسط؛

– مذكرة تفاهم تتعلق بمركز البحث الفرنسي المغربي CRFM.