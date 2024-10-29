انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تستنكر قرار إسرائيل حظر الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان أمين عام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان الثلاثاء، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بحظر، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال ابو الغيط ان هذا القرار يعد سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن إسرائيل ليست هي من أنشأ "الأونروا" كي تحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ان الأونروا تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 2.5 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا الى أن هذا القرار يمثل الحلقة الأحدث في خطة إسرائيلية متواصلة منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.

ودعا ابو الغيط الدول الأعضاء بمجلس الأمن خاصة للتصدي لهذا القرار الخطير، مبينا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كلياً إذا تم تغييب دور "الأونروا" أو حظر نشاطها.