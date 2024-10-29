انت الأن تتابع خبر مصر .. نجمات جريئات يثرن جدلا في مهرجان الجونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ويبدو أن الحدث لم يخلو هذا العام من الجدل حول إطلالات بعض النجمات اللاتي اخترن الظهور بملابس وصفها الجمهور بالجريئة، مما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.



أثارت الإعلامية إنجي علي جدلاً واسعاً بعد ظهورها في حفل الافتتاح بفستان مكشوف البطن، حيث تعرضت لانتقادات من الجمهور الذي اعتبر الفستان غير ملائم. وفي المقابل، دافع آخرون عنها معتبرين أن اختيار الإطلالة مسألة حرية شخصية.



أما الممثلة إنجي المقدم فقد واجهت انتقادات لاذعة بسبب ارتدائها "جمبسوت" أسود بأكمام مكشوفة، حيث وصفه البعض بالإطلالة الأسوأ في المهرجان، فيما عبّر محبوها عن إعجابهم. الناقد اللبناني إيلي حنا علق قائلاً: "تفصيل الجمبسوت سيئ، ما عدا شعرها ومكياجها"، وأعطاها تقييم 3.5/10.



ومن جانبها، اختارت الفنانة حلا شيحة إطلالة أكثر نعومة، حيث ظهرت بفستان رمادي قصير وحذاء أسود أنيق، ما أضفى على حضورها لمسة عصرية. إلا أنها لم تسلم من التعليقات، خاصة في ظل تذبذب مواقفها بين الحجاب وعدمه.



يستمر مهرجان الجونة حتى 31 أكتوبر، وسط ترقب الجمهور للإطلالات المتنوعة والمزيد من النقاشات حول أزياء النجوم الحاضرين .