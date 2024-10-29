آرني سلوت يتحدث عن جاهزية ليفربول لمواجهة برايتون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - تحدث الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه لمواجهة برايتون، غداً الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وقال سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: “لا أتوقع عودة جوتا وإيليوت قبل نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نتمنى أن يحدث ذلك”.

وأضاف: “كونور برادلي يتدرب معنا الآن، وسيكون ضمن الفريق غداً، أليسون بيكر أيضاً ليس موجوداً في مواجهة برايتون غداً. ولا أتوقع عودة كييزا الآن”.

وأكمل: “كييزا موقفه غير واضح حتى الآن، هو يتدرب لبضعة أيام ثم يخرج مرة أخرى، لا أريد أن أضع أياماً أو أسابيع لعودته، نريد أن يكون في أفضل حالة ممكنة، ولا نضغط عليه من أجل العودة”.

وعند سؤاله حول امكانية إعارة كييزا، رد سلوت: “لم يخطر هذا على بالي إطلاقاً. أهم شيء هو أن أجعله لائقاً، لقد غاب عن فترة ما قبل الموسم، والانتقال لدوري مختلف يحتاج لمجهود بدني كبير، تجعل عودته صعبة الآن”.

وشدد آرني سلوت: “لم يكن الأمر مثالياً بعد، سنحاول إيجاد الطريقة الصحيحة لعودة كييزا، أنا واثق تماماً من أن ذلك سيحدث، نحن نثق في إمكانياته”.

وعن مواجهة برايتون: “ما يجعل برايتون مميزاً هو أنهم لا يملكون الكثير من الأموال في الدوري، لكنهم يشترون دائماً لاعبين مناسبين، ولديهم العديد من اللاعبين ذوي الجودة العالية للاختيار منهم. أنا معجب للغاية بـ برايتون”.

وعن رحيل تين هاج، قال المدرب الهولندي: “إنه هولندي، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا كمواطنين هولنديين، نحن جميعاً في هذه الوظيفة، لذا نعلم أنه من الممكن أن يحدث ذلك للجميع، خاصة وأنني أعرف إيريك قليلاً، وأعرف مقدار العمل الذي يبذله”.

واختتم: “أمر مؤسف سماع هذه الأخبار، لكننا نعلم أيضاً مدى نجاحه في أياكس وفوزه ببطولتين هنا، وسنراه في المستقبل القريب مع نادٍ كبير مرة أخرى”.