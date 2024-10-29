انت الأن تتابع خبر طقس سيئ على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت موجة من الطقس السيئ عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والتى أثرت بشكل كبير على الوضع العام في البلاد وسط مخاوف من سوء الحالة الجوية أكثر من ذلك وخاصة أن فصل الشتاء لم يأتي بعد،ومن المتوقع تعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل إلى سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة،وهناك فرصة أيضاً لتكون الضباب علي أجزاء من تلك المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٣٦ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٥. المدينة المنورة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٣٣ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٨٥. الرياض: العظمى ٢٩ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٦٥.

العظمى ٢٩ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٦٥. جدة: العظمى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٣٤ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥. الدمام: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٥٥.

العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٥٥. أبها: العظمى ٢٣ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٢٣ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٩٠. تبوك: العظمى ٢٩ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٢٩ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٨٥. بريدة: العظمى ٢٦ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٢٦ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٠. حائل: العظمى ٢٤ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٢٤ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٥. الباحة: العظمى ١٩ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ١٠٠.

العظمى ١٩ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ١٠٠. عرعر: العظمى ٢٥ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٤٠.

العظمى ٢٥ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٤٠. سكاكا: العظمى ٢٧ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٢٧ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٨٥. جازان: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٣٥ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٨٥. نجران: العظمى ٢٨ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٦٥.