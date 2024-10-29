روبن أموريم يرد على أنباء تدريب مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - علق روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، على أنباء تدريب مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن عن إقالة إريك تين هاج، من منصبه كمدرب للفريق، بسبب سوء النتائج، وربطت تقارير أموريم بتولي المهمة خلفاً للمدرب الهولندي.

وقال أموريم في تصريحات صحفية: “كنت أتوقع بالفعل بعض الأسئلة حول مانشستر يونايتد، ومن الواضح أنني لن أتحدث عن المستقبل، بخلاف ذلك سأضطر دائماً إلى التعليق”.

وأضاف: “أنا فخور بكوني مدرباً لسبورتنج لشبونة، هذا كل شيء”.

وأفادت تقارير، خلال الساعات الماضية، أن المفاوضات متقدمة بين مانشستر يونايتد والمدرب البرتغالي، وأن النادي الإنكليزي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد أموريم مع سبورتنج لشبونة.