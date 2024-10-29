انت الأن تتابع خبر وفاة الفنان المصري حسن يوسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فقدت الساحة الفنية المصرية اليوم، أحد أبرز النجوم الذين لمعوا في عالم الفن والنجومية وحققوا هرة كبيرة.

حيث أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، عبر حسابه على فيس بوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

كما أعلنت الفنانة شمس البارودي، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف قبل قليل، عن عمر ناهز 90 عاما.

الجدير بالذكر ان الفنان حسن يوسف لمع في عالم الفن بمصر من خلال العديد من الاعمال الناجحة، حيث كانت مرحلة الستينيات هي مرحلة توهجه الفني، وشارك نجمات السينما أدوار البطولة، كما شارك بإخراج العديد من الأعمال السينمائية.