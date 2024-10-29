شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات والعرب سات ومعلق مباراة الاهلى والعين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على الأقمار الصناعية من اكثر الترددات بحثا من قبل الكثير من مشجعين الساحة الكروية، والبطولات الرياضية الهامة، باعتبار قناة اون تايم سبورت من ابرز القنوات الفضائية التى تقوم بنقل ابرز المباريات المحلية بجودة عالية، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة اون تايم سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية

لتداول البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم، فا اليكم تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعى النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات

واذا كنت تريد فى تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت على الرسيفر

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية على النايل سات والعرب سات، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت قناة اون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

قم أولا بالضغط على زر القائمة من خلال الريموت كنترول لكى تتمكن من الذهاب الى الإعدادات.

ثم قم بالضغط على اختيار البحث اليدوي من القائمة المعروضة أمامك.

ثم قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد وغيره.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر القليل من الوقت حتى يتم ظهور القناة أمامك على الشاشة.

وسيتم ظهور قناة اون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك عليك ان تقوم بالضغط على كلمة حفظ لكى تتمكن من تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

معلق مباراة الاهلى والعين على اون تايم سبورت

وأعلن بأنه تم تكليف المعلق العماني الشهير خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الاهلى والعين، مما يضيف للمواجهة طابعاً خاصاً بفضل تميزه في التعليق الرياضي.