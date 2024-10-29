شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية HD 2024 الناقلة لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي اليوم بكأس الإنتركونتننتال 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

مع إقترابنا من موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي يقوم الجميع الأن بالبحث عن القنوات العارضة للمباراة ومن ضمن هذه القنوات هي قناة ابو ظبي الرياضية الجديدة 2024، واحدة من القنوات القليلة الحاصلة على حقوق نقل وبث مباراة الأهلي والعين اليوم بكأس الإنتركونتننتال 2024.

ابو ظبي الرياضية

ونقوم لكم بعرض تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات والتي نعرضها لكما من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز:

تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

القمر الصناعي: عرب سات.

أسم القناة: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية على نايل سات 2024

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 12091.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح هو: 5/6.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11804

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل التصحيح هو: 3/4.

جودة القناة هو: HD.

موعد مباراة الأهلي والعين

من المتفق عليه ان يتم إقامة مباراة الدربي العربي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتقام المباراة في مصر على أرض استاد القاهرة الدولي.