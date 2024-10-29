شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش 2024 KaraMish HQ لعرض الكرتون المتميز بشكل يومي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى خاص بالأطفال الصغيرة في الوطن العربي، حيث تعمل على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي وجذاب للأطفال، ولهذا استطاعت القناة منذ إطلاقها من أن تستحوذ على قلوب ملايين من الأطفال، ويتم تحديث تردد القناة بشكل مستمر، ولهذا يتم البحث من جميع الآباء عن تردد قناة كراميش، ولمعرفة التردد الجديد للقناة تابعونا في هذا المقال.

تردد قناة كراميش

لكي يستطيع الأطفال من مشاهدة شخصية لولو الكرتونية المفضلة لديهم يمكن ضبط تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V).

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش

يستطيع جميع الأشخاص ضبط تردد قناة كراميش على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر Ok من جهاز التحكم عن بعد.

الدخول إلى قسم الإعدادات ثم النقر على التركيب.

اختيار أيقونة إضافة قناة جديدة.

اختيار القمر الصناعي الناصر بجهاز الاستقبال.

إدخال بيانات التردد في المكان المخصص لذلك.

النقر على أيقونة تنزيل.

الانتظار حتى يتم الانتهاء من التنزيل ثم النقر على حفظ.

مميزات قناة كراميش

تحتوي قناة كراميش على مجموعة من المميزات التي جعلتها قناة الأطفال الأفضل في الوطن العربي لدى الأطفال، وأهم تلك المميزات كما التالي: