شكرا لاهتمامك لمعرفة على قناة إيه؟.. القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين الإماراتي والمعلقين اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في كأس الانتركونتيننتال .. التشكيل المتوقع والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتجه انظار جماهير المارد الاحمر اليوم لمقابلة العين الاماراتي في الدور الثاني من بطولة كأس الانتركونتيننتال 2024، في حين بان تأهل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي بالدور الثاني من كأس انتركونتينتال بعدما حقق الفوز على اوكلاند سيتي.

القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين الإماراتي والمعلقين

واليكم جميع القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين الإماراتي والمعلقين، واليكم القنوات الناقلة للمباراة مجانا..

قناة “ON Time Sport HD” الفضائية بتعليق (خليل البلوشي)

قناة “أبوظبي الرياضية” الإماراتية ( عامر عبد الله)

قناة “MBCMasr2” الفضائية (فارس عوض)

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستعد المارد الاحمر اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر في مواجهة العين الاماراتي في كاس الانتر كونتينيتال 2024 مساءا يوم الثلاثاء والتي تجمع بينهما على أرضية ملعب “ستاد القاهرة الدولي” ومباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين الإماراتي والمعلقين

وبعد ان وضحنا لكم متى موعد المباراة واليكم تردد القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين الإماراتي ..

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091

معامل الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الاهلي امام العين الاماراتي

واليطك التشكيل الخاص بالمارد الاحمر امام العين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر.