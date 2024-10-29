انت الأن تتابع خبر إصابة 12 ألف جندي ومنتسب أمني إسرائيلي خلال الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى إصابة 12 ألف جندي ومنتسب للمؤسسة الأمنية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال قسم إعادة التأهيل ان نحو 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بالاضافة إلى نقل 900 جندي مصاب إلى المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان.

هذا وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم بمقتل جندي من مجمع بنيامين الاستيطاني في معارك بقطاع غزة.

من ناحية ثانية، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة 3 بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها.