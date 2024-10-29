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أحمد جودة - القاهرة -

توج مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية في مسيرته، خلال حفل الاتحاد القاري في سيؤول الثلاثاء، متفوقًا على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو.

أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية

والجائزة هي الثانية لعفيف بعد 2019 عندما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يساهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الحالي عندما استضافت قطر النهائيات.

وبات عفيف (27 عامًا) ثالث لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 2011).

وأبقى عفيف على سيطرة اللاعبين العرب على هذه الجائزة في النسخ العشر الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2014 عندما توج بها السعودي ناصر الشمراني (2014)، ثم الإماراتي أحمد خليل (2015)، ومواطنه عمر عبد الرحمن (2016)، السوري عمر خريبين (2017)، القطري عبد الكريم حسن (2018)، مواطنه عفيف (2019) والسعودي سالم الدوسري (2022)، علما بأن الجائزة لم تمنح عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد.

وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للعرس القاري وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.

وقال عفيف إثر تتويجه "أشعر بالتوتر الآن أكثر مما شعرت به خلال تنفيذي 3 ركلات جزاء في نهائي كأس آسيا هذا العام".

واضاف "أهدي هذه الجائزة إلى زوجتي التي تعتبر السند الأول لي. لقد تعبت وصبرت لكن صبرها لم يذهب سدى". وختم "اشكر لاعبي النادي وزملائي في المنتخب".

كما واصل عفيف التألق مع ناديه السد وقاده إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة.

في المقابل، كان النعيمات يمني النفس في أن يصبح أول لاعب أردني يظفر بالجائزة، معولا على كونه أحد اللاعبين الرئيسيين وراء المشوار الرائع لمنتخب بلاده في كأس آسيا عندما بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل النعيمات، المحترف في صفوف العربي القطري، أربعة أهداف وصنع اثنين في النهائيات القارية، كما ساهم في صدارة منتخب "النشامى" لمجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث سجل ثلاثة أهداف.