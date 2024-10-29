نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل الانضمام لعضوية رابطة "المراجعين" بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية رابطة "المراجعين"، وذلك وفقًا لشروط العضوية اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر حتى الإثنين 4 نوفمبر 2024م.

جاء ذلك بناءً على قرار مجلس النقابة، بشأن إنشاء رابطة "المراجعين" وفق لائحة الشُعب والروابط.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه سيتم تحديد موعد لاحقًا لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة، يفيد بتخصصه في هذا الملف، وتُقدّم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.