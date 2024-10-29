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أحمد جودة - القاهرة -



عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الأبيض على هامش التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بثنائي الزمالك



ومنح جوزيه جوميز تعليمات خاصة للثنائي قبل خوض الفريق للتقسيمة الفنية في ختام مران اليوم..



وحرص المدير الفني البرتغالي على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية لتنفيذ المطلوب منهم بالشكل الأمثل.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

