شكرا لاهتمامك لمعرفة “نزلها فورا”تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج عالم الحيوان بأقوى جودة حصرية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الاشخاص حول معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، وتتميز قناة ناشيونال بكونها واحدة من اكثر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض البرامج الخاصة بعالم الحيوان باعلى جودة، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج عالم الحيوان.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

واليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية:-

التردد القناة هو: 11411.

معدل الترميز القناة هو: 30000.

معامل الاستقطاب القناة هو: افقي.

معامل تصحيح الخطأ القناة هو: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عرب سات

القمر الصناعي القناة هو: عرب سات.

تردد القناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة القناة: HD.

ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات وبسهولة يمكنك ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة عبر أجهزة الاستقبال، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: