انت الأن تتابع خبر ماكرون أمام البرلمان المغربي:حاضر ومستقبل الصحراء تحت السيادة المغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خطابا تاريخيا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه التشريعيتين.

وقال ماكرون في خطابه أمام البرلمان المغربي: ” بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل الصحراء يقعان ضمن السيادة المغربية”.

وأضاف ماكرون: ” الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب حل هذه القضية”.

وزاد ماكرون :”دعمنا لخطة الحكم الذاتي ثابت، بالنسبة لفرنسا، وتشكل هذه الخطة الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأكد ماكرون ، أن هذا الموقف سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان الفاعلين و المقاولات الفرنسية ستعمل على مواكبة التنمية في الاقاليم الجنوبية عبر استثمارات و مبادرات مستدامة و تضامنية لفائدة الساكنة المحلية”.