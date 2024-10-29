نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والعين.. أجواء مشحونة بالحماس مع توافد الجماهير "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال اللحظات الحالية، يستمر عشاق الأهلي بالتوافد إلى الاستاد، حيث يُنتظر حضور نحو 52 ألف مشجع لدعم الفريق في هذه المواجهة الهامة، سعيا نحو تحقيق الفوز والتقدم إلى المرحلة التالية.

وقبل نحو 4 ساعات من المواجهة، تواجد عدد كبير من جماهير المارد الأحمر، في انتظار مباراة فريقهم ضد نادي العين الإماراتي.

سيواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره العين الإماراتي مساء اليوم في ربع نهائي كأس الإنتركونتننتال، الذي سيُقام على ستاد القاهرة الدولي.

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تُقام المباراة اليوم، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، كجزء من منافسات ربع النهائي، مع العلم أن الفائز سيلتقي مع الفائز من مواجهة بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.