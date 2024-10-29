كولر يوجه 3 تعليمات حاسمة للاعبي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة -

قدم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ثلاث تعليمات حاسمة للاعبي الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي، المقررة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد القاهرة في كأس إنتر كونتيننتال.

1. التحكم في المساحات: طلب كولر من لاعبي الأهلي ضرورة السيطرة على المساحات وعدم منح فريق العين الفرصة للتحرك، خاصةً أن لاعبي العين يمتلكون مهارات فردية وسرعة تُسهل عليهم تسجيل الأهداف.



2. الضغط منذ البداية: أكد كولر أهمية الضغط المبكر على المنافس منذ انطلاق صافرة البداية، بهدف إحراز هدف سريع يسهل من مهمة الفريق في المباراة.



3. الابتعاد عن التراجع الدفاعي: حذر كولر اللاعبين من الانسحاب إلى الدفاع في أي مرحلة من اللقاء، حيث أن ذلك قد يمنح فريق العين الفرصة لشن هجمات قوية على مرمى الأهلي.