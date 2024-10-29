العالم اليوم - مذكرة للتعاون بين مدن القابضة و"لولو للتجزئة" بالإمارات ومصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - أعلنت مجموعة مدن القابضة، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة لولو للتجزئة، لتطوير وتشغيل مجموعة من مراكز التسوق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتعمل مدن القابضة على على تنفيذ و تطوير مشاريع عمرانية ومدن جديدة، سيتم من خلالها تشييد مجموعة من مراكز التسوق ومنافذ التجزئة التي ستديرها بموجب الاتفاقية " لولو للتجزئة".

كما سيتعاون الطرفان لعقد شراكات استراتيجية واعدة لتطوير مشاريع تجزئة جديدة، وتنفيذ حلول تسوق ذكية وبنية تحتية لوجستية متقدمة.

وتمتلك "لولو للتجزئة"، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مجموعة من أكبر متاجر التجزئة في الشرق الأوسط، وتشمل محفظة أعمالها الدولية مراكز التسوق وتصنيع السلع والتجارة بها والضيافة والعقا ارت.

وتحظى المجموعة بحضور في 23 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

كما تدير "لولو للتجزئة" شبكة واسعة من متاجر التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل عددها إلى 240 متجرا.