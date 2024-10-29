منتدى مصر للإعلام يعلن تأجيل دورته الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - أعلن منتدى مصر للإعلام، اليوم، الثلاثاء، تأجيل موعد إقامة دورته الثالثة، التي كان من المقرر انطلاقها في 23 نوفمبر، إلى موعد آخر سيجري تحديده لاحقًا.

وأكد المنتدى في بيان صحفي، أصدره اليوم، أن استعداداته لإقامه دورته الثالثة تجري بشكل فعال، من أجل تعزيز المحتوى الذي يقدمه المنتدى عبر أنشطته وفعالياته.

ومنتدى مصر للإعلام هو إحدى أهم الفعاليات الإعلامية التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويًا في المجال الإعلامي، ويشهد حضورًا رفيع المستوى، ويطرح قضايا حيوية تتعلق بصناعة الإعلام عالميًا.