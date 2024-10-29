تفاصيل شخصية ريهام عبدالغفور في ظُلم المصطبة رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور حاليا التحضير لمسلسها الجديد بعنوان مسلسل ظُلم المصطبة مع إياد نصار وفتحي عبدالوهاب، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

شخصية ريهام عبدالغفور في مسلسل ظُلم المصطبة

وتظهر ريهام عبد الغفور خلال أحداث مسلسل ظُلم المصطبة بشخصية زوجة تعمل في الشهر العقاري، وتواجه العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

تفاصيل مسلسل ظُلم المصطبة

وتدور احداث مسلسل ظُلم المصطبة في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل في الفترة الحالية، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية اخري، انتهت عبدالغفور خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه خلال نهاية العام الجاري، على منصة نتلفيكس العالمية، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر ريهام عبدالغفور خلاله بشخصية زوجة محمد فراج، ويمران بالعديد من الأزمات، ويشاركهما في بطولة العمل بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، وتارا عماد، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

كما تشارك ريهام عبدالغفور في بطولة فيلم برشامة مع هشام ماجد، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يحمل العديد من المفاجآت، ويضم باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل رشيد الذي قدمت بطولته مع محمد ممدوح في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح، وايضا شاركت في فيلم ليلة العيد مع يسرا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ناقش عدد من القضايا المهمة الخاصة بالمرأة، وضم عدد من النجوم منهم سيد رجب، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.