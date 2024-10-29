من العرض الخاص.. أحمد سلطان يشارك جمهوره صور جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد سلطان مجموعة صور أثناء حضوره العرض الخاص لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "المخفي" والذي يقوم ببطولته.

ونشر أحمد سلطان الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "من العرض الخاص لفيلم المخفي حاليًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

إيرادات فيلم المخفي

تصدر فيلم المخفي بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما، أمس الإثنين، محققًا إيرادات قرابة 113 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في مصر إلى 945 ألف جنيه فقط في صدمة لكل صناعه بعد 6 أيام عرض.

قصة فيلم المخفي

وتدور أحداث فيلم المخفى حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع في سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدي في مواقف تحدث معه في العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر في مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

أبطال فيلم المخفي

فيلم المخفي بطولة النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، ريم المصري، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج محمد الشوري.