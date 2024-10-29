وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول قام بتوقيعه من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، ومن جانب مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على أن توفر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المساعدة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من الكوادر الطبية (استشاري، استشاري مساعد، زميل، زميل مساعد)، وفقاً لاحتياجات المستشفيات وفقاً للاحتياجات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف التعاون والتنسيق لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري وتنفيذ السياسات الصحية الدولية، وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز.

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجال التدريب بالتخصصات الطبية المختلفة، داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقاً لرؤية الطرفين، فضلاً عن التعاون في مجال البحث العلمي وتنظيم ورش العمل والندوات من أجل رفع الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.