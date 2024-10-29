رئيس الوزراء: مصر مستعدة للمساهمة فى مشروعات التنمية بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ضخت استثمارات ضخمة للبنية التحتية وبناء مدن جديدة، وتولي أهمية كبيرة للعنصر البشرى في إطار التحول الرقمي.

وتابع مدبولي فى كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض: "أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف رئيس الوزراء: "يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة".

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف تطوير الريف المصرى، مضيفا أن مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية.