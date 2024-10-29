نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر اليوم دون تقطيع في كأس الإنتركونتيننتال 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العربية بشغف مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي العين الإماراتي في مواجهة قوية وحاسمة، ويسعى الأهلي المصري لمواصلة مشواره نحو نصف النهائي، بينما يدخل العين الإماراتي المباراة بهدف تحقيق المفاجأة، كما تتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية خدمة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي دون تقطيع، وهو ما يسهم في تمكين الجماهير من متابعة المباراة بسهولة ودون انقطاع.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بث مباشر الأهلي والعين اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. سيقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي، حيث ستكون الجماهير في انتظار مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر عبر مختلف القنوات الناقلة التي سنذكرها لاحقًا، والأهلي والعين في مواجهة حاسمة ستحدد الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر اليوم

تشكيل الأهلي أمام العين في كأس الإنتركونتيننتال

ويدخل المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة متوازنة تعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية، حيث تم اختيار التشكيل بعناية لضمان تحقيق الفوز في مواجهة العين الإماراتي، وإليكم التشكيلة المتوقعة للأهلي:

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع عمر كمال – أشرف داري – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – يحيى عطية الله خط الوسط أكرم توفيق – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية الهجوم حسين الشحات – بيرسي تاو – كهربا

يلا شوت Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر اليوم دون تقطيع في كأس الإنتركونتيننتال 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

ولتمكين الجماهير من مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر، سيتم نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات المجانية والمفتوحة التي توفر بثًا عالي الجودة ودون تقطيع. وفيما يلي القنوات التي ستنقل المباراة:

MBC MASR 2 بتعليق مدحت شلبي ON TIME SPORTS 1 بتعليق محمد الكواليني (القناة الصوتية الثانية) وخليل البلوشي (القناة الصوتية الأولى) أبوظبي الرياضية

كما توفر هذه القنوات خدمة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي لتتمكن الجماهير من متابعة المباراة بسهولة ودون تقطيع، وهو ما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة لكل عشاق الكرة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنشر بوابة دوت الخليج، ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي حتى تتمكنوا من ضبط القنوات على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لمتابعة المباراة المنتظرة. إليكم جدول الترددات:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز ON TIME SPORTS 1 نايل سات 11411 عمودي H 27500 MBC MASR 2 نايل سات 11832 عمودي H 27500 AD SPORTS HD 1 نايل سات 11411 أفقي 27500

وستنقل هذه القنوات مباراة بث مباشر الأهلي والعين بجودة عالية ودون تقطيع، مما يتيح للمشجعين مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر بجودة مثالية دون أي انقطاع في البث.

مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر اليوم دون تقطيع في كأس الإنتركونتيننتال 2024

حكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم خليل أوموت ملير سيقود مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وسيساعده كل من إبراهيم كجلار اياركان كمساعد أول، ومراد توبيرك كورباي كمساعد ثاني، وزورباي كوتشوك كحكم رابع، كما ستتم إدارة تقنية الفيديو (VAR) من قبل الحكام الإيطاليين ماركو دي بيلو وألياندرو دي باولو.

الأهلي والعين.. المواجهة في كأس الإنتركونتيننتال

ويلتقي النادي الأهلي والعين الإماراتي في هذه المباراة ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يدخل العين بصفته بطل دوري أبطال آسيا، وتأتي هذه المواجهة بعد أن تجاوز العين فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول، وهو ما يجعله يتطلع لمواصلة مسيرته والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ولذا فإن بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي هو الحدث الذي ينتظره عشاق الفريقين في هذه البطولة القارية الكبرى.

قائمة الأندية المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

وتضم بطولة كأس الإنتركونتيننتال لعام 2024 مجموعة من الأندية البارزة، والتي تشمل:

الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا) ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا) باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف) العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا) أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)

وتمثل هذه الأندية نخبة من الفرق العالمية التي تتنافس على اللقب، مما يجعل مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر جزءًا من الأحداث المهمة في البطولة.

جوائز الفائز في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفائز من مواجهة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني دولار، بينما سيحصل الفريق الخاسر على مليون دولار، وهذا يجعل اللقاء أكثر إثارة حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل مع مكافآت مالية ضخمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر اليوم في كأس الإنتركونتيننتال

حضور جماهيري مكثف لمباراة الأهلي والعين

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي على استاد القاهرة الدولي، وتم الإعلان عن نفاد جميع تذاكر المباراة من خلال منصة "تذكرتي"، مما يعكس الحماس الجماهيري الكبير لمتابعة هذه المباراة المرتقبة، وهذا العدد الهائل من المشجعين سيخلق أجواء رائعة لدعم الفريقين، وهو ما يجعل مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر تجربة مشوقة لمحبي كرة القدم.

تاريخ كأس الإنتركونتيننتال: قائمة الأندية المتوجة

كما يعد كأس الإنتركونتيننتال من أعرق البطولات العالمية، وقد شهد تتويج العديد من الأندية الكبيرة على مدار تاريخه، ومن بين الأندية التي حققت اللقب:

ريال مدريد الإسباني (3 ألقاب) ميلان الإيطالي (3 ألقاب) بوكا جونيورز الأرجنتيني (3 ألقاب) بنيارول الأورجوياني (3 ألقاب)

بالإضافة إلى أندية أخرى مثل سانتوس البرازيلي، ساو باولو، إنتر ميلان، وأياكس الهولندي، وهذا التاريخ العريق للبطولة يجعل مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر جزءًا من هذا الإرث الكروي العظيم.