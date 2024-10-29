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أحمد جودة - القاهرة -



حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على التواجد في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري



وتواجد عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

