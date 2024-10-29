الرياضة

فتوح يقترب من قائمة الزمالك في افتتاح مباريات الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام، على موجات 93.7 "، عن مفاجأة جوزيه جوميز مدرب الزمالك.

فتوح يقترب من قائمة الزمالك في افتتاح مباريات الدوري

وأضاف الليثي: يدرس جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اختيار لاعبه أحمد فتوح ضمن قائمته المقرر لها ملاقاة البنك في الجولة الأولى".

وتابع: يأتي ذلك في ظل التركيز طوال الفترة الماضية على اعادة توظيف فتوح في مركز لاعب الوسط الايسر وليس الظهير بخلاف تألق فتوح في التدريبات بشكل لافت واستعادته الكثير من مستواه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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