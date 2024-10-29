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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام، على موجات 93.7 "، عن مفاجأة جوزيه جوميز مدرب الزمالك.

فتوح يقترب من قائمة الزمالك في افتتاح مباريات الدوري

وأضاف الليثي: يدرس جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اختيار لاعبه أحمد فتوح ضمن قائمته المقرر لها ملاقاة البنك الأهلي في الجولة الأولى".

وتابع: يأتي ذلك في ظل التركيز طوال الفترة الماضية على اعادة توظيف فتوح في مركز لاعب الوسط الايسر وليس الظهير بخلاف تألق فتوح في التدريبات بشكل لافت واستعادته الكثير من مستواه".