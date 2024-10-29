نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الونش.. فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، لخوض فقرة فنية وخططية، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتولى أندريه بيكي المدرب العام تدريب مجموعة، في حين قاد أحمد مجدي مدرب الفريق المجموعة الثانية، تحت أنظار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.



وشهدت الفقرات الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بصورة طبيعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

