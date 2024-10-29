أخبار اليمن : صنعاء.. إحالة 39 متهماً بقضايا فساد إلى النيابة

صنعاء.. إحالة 39 متهماً بقضايا فساد إلى النيابة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 39 متهماً إلى النيابة.
حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتمثلت وقائع الفساد في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستغلال المنصب، والتجارة في السوق السوداء، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مليارا و222 مليوناَ و985 ألف ريال، ومساحة أرض تقدر بألفين و326 مترا مربعا.
وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
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