شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد mbc masr 2 hd على النايل سات وعرب سات لمتابعة مباراة الأهلي امام العين الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-10-2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعتبر قناة “ام بي سي ” مصر هي واحدة من اشهر وافضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض البرامج الرياضية باعلى جودة، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي.

تردد mbc masr 2 hd

واليكم تردد mbc masr 2 hd، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي..

تردد القناة هو: 11823.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

جودة القناة هي: HD.

تردد ام بي سي مصر 2 الجديد 2024 علي القمر الصناعي عرب سات

واليكم التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي الجديد عبر عرب سات..

تردد القناة هو: 11919.

معامل استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5

معدل ترميز القناة هو : 27500

جودة القناة هي: HD.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي والقنوات الناقلة في كأس انتركونتيننتال 2024

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات فمن المقرر بان ياتي موعد مباراة الهلال والعين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024، وستاتي المباراة في تمام الساعة ال8 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

واليكم التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت 2 عبر عرب سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تشكيل الاهلي امام العين الاماراتي

وبعد ان وضحنا لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وياتي التشكيل الخاص بالمارد الاحمر امام العين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر.