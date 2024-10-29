شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد mbc masr 2 hd على النايل سات وعرب سات لمتابعة مباراة الأهلي امام العين الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-10-2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تعتبر قناة “ام بي سي ” مصر هي واحدة من اشهر وافضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض البرامج الرياضية باعلى جودة، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي.
تردد mbc masr 2 hd
واليكم تردد mbc masr 2 hd، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي..
- تردد القناة هو: 11823.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
- معامل استقطاب القناة هو: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.
جودة القناة هي: HD.
تردد ام بي سي مصر 2 الجديد 2024 علي القمر الصناعي عرب سات
واليكم التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي الجديد عبر عرب سات..
- تردد القناة هو: 11919.
- معامل استقطاب القناة هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5
- معدل ترميز القناة هو : 27500
- جودة القناة هي: HD.
موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي والقنوات الناقلة في كأس انتركونتيننتال 2024
وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات فمن المقرر بان ياتي موعد مباراة الهلال والعين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024، وستاتي المباراة في تمام الساعة ال8 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقله لمباراة الاهلي والعين
تردد قناة أون تايم سبورتس
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 10853
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة أون تايم سبورتس 2
واليكم التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت 2 عبر عرب سات
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تشكيل الاهلي امام العين الاماراتي
وبعد ان وضحنا لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وياتي التشكيل الخاص بالمارد الاحمر امام العين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر.
سوف ياتي في حراسة المرمي: محمد الشناوي
سوف ياتي في خط الدفاع: يحيى عطية الله – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق.
سوف ياتي في خط الوسط: كوكا – مروان عطية – إمام عاشور.
سوف ياتي في خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي