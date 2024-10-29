اتفرج ببلاش.. بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم مباراة بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي وذلك ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال، وتعد مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة العربية بفارغ الصبر، حيث يحل نادي العين الإماراتي ضيفًا على الأهلي المصري في ستاد القاهرة الدولي، وهذه المباراة، التي تجمع بين بطل إفريقيا الأهلي وبطل آسيا العين، تعد بمثابة قمة كروية بين اثنين من أقوى الأندية في القارتين، ويتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

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بث مباشر الآن الأهلي والعين.. ويستعد الأهلي المصري لخوض المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ويأمل الأهلي في استغلال الحضور الجماهيري الكبير وأرضية ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التقدم نحو نصف نهائي البطولة، ويتمتع الأهلي بتاريخ عريق ويملك عناصر قوية وخبرة كبيرة تؤهله للفوز في هذا اللقاء، مما يجعله مرشحًا للعبور إلى المرحلة التالية.

من جهته؛ يدخل العين الإماراتي المباراة بطموحات كبيرة لتقديم أداء يليق بسمعته كأحد كبار القارة الآسيوية، ويسعى العين لتحقيق نتيجة تاريخية في مواجهة الأهلي، وتعزيز مكانته كأحد أقوى الأندية الآسيوية، خاصة بعد تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2. يتمتع العين بلاعبين ذوي مهارات فردية عالية وإمكانيات كبيرة تمكنهم من قلب الموازين في أي لحظة.

اتفرج ببلاش.. بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

متى موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال 2024؟

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024. ستكون صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتنتظر الجماهير هذا اللقاء بفارغ الصبر، إذ يُتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتنافس بين الفريقين، في سعيهما للتأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويمكنك مشاهدة بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي عبر عدة قنوات مفتوحة تتيح البث المجاني لمشجعي الفريقين. ستقوم مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" بنقل المباراة، مما يتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء على ON TIME SPORTS 1 بتعليق العُماني خليل البلوشي. كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" المفتوحة التي توفر البث مجانًا للجماهير العربية.

كما ستقوم قناة MBC مصر ببث المباراة، لتوسيع نطاق المشاهدة وإتاحة الفرصة لجماهير الفريقين لمتابعة المباراة بجودة عالية. هذا التنوع في القنوات الناقلة يتيح للجميع اتفرج ببلاش بث مباشر مباراة الأهلي والعين الإماراتي.

بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

فيما يلي جدول تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال 2024:

القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز أون تايم سبورتس 1 نايل سات 11861 أفقي 27500 MBC مصر نايل سات 12015 عمودي 27500 MBC مصر 2 نايل سات 11470 عمودي 27500 أبوظبي الرياضية HD1 عرب سات 11804 أفقي 27500 Eutelsat 7 West A يوتلسات 11411 أفقي 30000

وستكون مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر متاحة عبر هذه الترددات، مما يضمن وصول البث إلى مختلف الدول العربية، ويسمح للجماهير بالاستمتاع بالمباراة دون أي تكاليف إضافية

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية، إضافة إلى منصة يوتيوب التي تقدم بثًا مباشرًا مجانًا للمباراة، ويتيح هذا الخيار للجماهير في مختلف الدول العربية مشاهدة المباراة بكل سهولة، خاصة أولئك الذين قد لا يتمكنون من متابعة المباراة عبر التلفزيون

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين الإماراتي

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، رامي ربيعة خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور خط الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام الأهلي

ويدخل العين الإماراتي المباراة بالتشكيلة التالية:

المركز اللاعبون حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، إيريك جورجينتس خط الوسط أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس خط الهجوم ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي

بث مباشر الآن مباراة الأهلي والعين الإماراتي

معلق مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال 2024

وسيتولى التعليق على مباراة الأهلي والعين عبر قناة أون تايم سبورتس المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي، بينما سيعلق فارس عوض عبر قناة MBC مصر، كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بصوت المعلق الإماراتي عامر عبد الله، وتضمن هذه التغطية للجماهير تجربة مشاهدة مميزة مع أفضل المعلقين الرياضيين العرب

بعد مونديال الأندية.. الأهلي المصري يطمح للتخلص من عقدة البدايات

ويدخل الأهلي المصري مباراته اليوم وعينه على التخلص من عقدة مشاركته الأولى في مونديال الأندية 2005، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء أفضل في كأس الإنتركونتيننتال، وتأتي هذه المباراة بعد فوزه بكأس السوبر المصري، مما يعزز من حظوظه في مواصلة التألق في البطولات الدولية

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإماراتية

وسبق للأهلي مواجهة الأندية الإماراتية في ثلاث مباريات، حقق فيها نتائج إيجابية، ويواجه الأهلي العين الإماراتي اليوم وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز سجله أمام الفرق الإماراتية، وتدفعه نحو نصف النهائي