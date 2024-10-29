نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والعين.. السولية والشناوي في حوار خاص مع لاعبي الأحمر بعد نهاية الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل قائد النادي الأهلي محمد الشناوي ولاعب خط الوسط عمرو السولية في حوار خاص مع لاعبي النادي الأهلي، وذلك بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بالعين الإماراتي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي استغل أخطاء فريق العين الإماراتي.

وبدأ الأهلي المباراة بحماس واضح وسعى للتسجيل مبكرا مستفيدا من الحضور الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.

وقد شكل الأهلي تهديدا حقيقيا على مرمى العين في عدة مناسبات، كان أبرزها عبر حسين الشحات ورامي ربيعة، لكن حارس العين خالد عيسى تصدى لها ببراعة.